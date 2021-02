Ook management laat Marilyn Manson vallen na beschuldigingen van seksueel misbruik

Update Commissie: ‘Koninklijk Huis’ trachtte Poch-onderzoek te beïnvloe­den, RVD ontkent

1 februari De Rijksvoorlichtingsdienst stelt dat er vanuit het Koninklijk Huis geen bemoeienis is geweest met het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch. Het statement volgt nadat een commissie vandaag na onderzoek concludeerde dat er ‘vanuit kringen rond het Koninklijk Huis’ in 2007 mogelijk is geprobeerd om zich te bemoeien met de zaak rond Julio Poch.