Ook misdaadjournalist Thijs Zeeman maakt overstap naar RTL

Naast presenteren, gaat Zeeman ook programma's ontwikkelen voor RTL. ,,Hij is een zeer gedegen (misdaad)journalist en televisiemaker”, zegt zenderbaas Peter van der Vorst over zijn nieuwe aanwinst. ,,Hij staat garant voor boeiende en spraakmakende tv-programma’s waarin hij strijdt tegen onrecht. We kijken er naar uit om samen met hem nieuwe formats voor met name RTL 5 te gaan ontwikkelen.”

Thijs Zeeman stelt dat het na vijf jaar bij SBS 6 tijd is voor een volgende stap. ,,Ik ben zeer dankbaar voor de tijd en mogelijkheden die mij daar geboden zijn. Tijdens de open gesprekken die ik met RTL heb gehad werd het mij snel duidelijk dat ik mijn carrière daar wilde voortzetten.”



Eerder verhuisde misdaadverslaggever Kees van der Spek ook al van SBS 6 naar RTL. Van der Spek maakte voor die zender jarenlang misdaadprogramma's als Oplichters in het buitenland en Moord of zelfmoord. Voor RTL jaagt hij nog steeds op oplichters in diverse shows.