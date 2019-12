Ook Nederlandse bioscopen krijgen 'vernieuwde' Cats

De woordvoerder van UPI kan niet zeggen wanneer de nieuwe versie in de theaters te zien zal zijn. ,,We zijn er hard mee bezig”, stelt ze. De kans lijkt groot dat tijdens de kerstdagen nog de ‘oude’ versie van Cats in de theaters te zien is.

De Amerikaanse studio Universal liet dit weekend weten dat Amerikaanse bioscopen een ‘geüpdatete’ versie van de film krijgen. De nieuwe Cats zou verbeterde special effects hebben.

De verfilming van Andrew Lloyd Webbers bekende musical werd afgelopen week neergesabeld door recensenten. Naast kritiek op het onduidelijke verhaal werd ook het deels met computeranimatie gecreëerde uiterlijk van de katten in Cats bespot.

De film, met onder meer Taylor Swift, Idris Elba en Judi Dench in de cast, wist in Amerika afgelopen week slechts 6,5 miljoen dollar op te halen, waar zeker 15 miljoen was verwacht.