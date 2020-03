Ook Santana niet naar Nederland vanwege coronavirus

De muzikant zou eigenlijk zaterdag in Bologna beginnen aan zijn toer. ,,Het is met grote teleurstelling dat ik fans moet informeren dat de aankomende Europese tournee wordt geannuleerd", laat een woordvoerder van zijn management vandaag weten in een verklaring. ,,Veel landen hebben de beslissing genomen om evenementen met meer dan duizend mensen te beperken vanwege het risico het coronavirus te verspreiden."



Santana betreurt de beslissing, maar vindt de veiligheid van de fans belangrijker. ,,We houden jullie op de hoogte van nieuwe data en gaan ons best doen zo snel mogelijk terug te keren naar Europa."