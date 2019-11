Ook Sinan Can, Maaike Timmerman en Willemijn Veenhoven in beeld als talkshowhost

Jeroen Pauw

De publieke omroep is druk bezig met het oplossen van een crisis in talkshowland. Deze begon toen bekend werd dat Eva Jinek verhuist van NPO 1 naar RTL 4. Ze presenteert daar begin januari haar eerste uitzending. Dan moet ook op NPO 1 de nieuwe talkshow van start gaan. Jeroen Pauw springt niet in het ontstane gat. Sterker, of hij überhaupt terugkeert op de late avond is nog onderwerp van discussie.