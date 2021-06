Ook tijdschrift Glamour verdwijnt uit de schappen en online

Bijna twee weken geleden maakte DPG Media bekend dat er na vijftig jaar een einde aan het tijdschrift Viva komt. Ook de website van het magazine verdwijnt, evenals het bijbehorende forum en de speciale uitgave VivaMama. Het besluit is genomen vanwege de sterke daling in oplage en bereik, aldus het moederbedrijf toen.



Nu maakt ook Glamour-hoofdredacteur Anke de Jong bekend dat het blad stopt. De beslissing hing al even in de lucht. Eind mei maakte uitgeverij Hearst wereldkundig van een aantal titels af te willen om kosten te besparen. Het consumentengedrag en de behoeften van adverteerders zijn volgens het bedrijf zodanig veranderd dat de uitgeverij moet transformeren.



Het blad stopt overigens niet wereldwijd, maar alleen in Nederland. Dat maakt het echter niet minder moeilijk. ‘Met pijn in mijn hart en grote moeite schrijf ik mijn laatste editorial voor dit magazine’, begint De Jong haar bericht. ‘Mijn werk, mijn baby, een groot onderdeel van mijn identiteit, mijn Glamour, nee: ónze Glamour, stopt met verschijnen in Nederland.’



De Jong weet niet goed wat ze moet schrijven. ‘Behalve dat ik jullie wil bedanken voor jullie vertrouwen in mij en de rest van Team Glamour. Dank dat je trouw Glamour las, de site bezocht, meedeed met National Glamour Day, naar ons Beauty Festival kwam en ons overal volgde online. Dank dat je ons supportte en dat Glamour dankzij die support een stem kon geven aan jonge vrouwen in Nederland. En dank dat ik daardoor mijn eigen dromen kon waarmaken: de jongste hoofdredacteur van een modeblad worden. Dankzij jou kon ik een team vormen met getalenteerde mensen, die doorgroeiden en zich ontwikkelden.’