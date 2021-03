Ook tweede inzending Belarus voor songfestival afgekeurd, land gediskwalificeerd

Het eerdere nummer Ya Nauchu Tebya van Belarus was al afgekeurd door de EBU. Het nummer van Galasy ZMesta had een politieke boodschap en dat mag niet volgens de regels. De tekstschrijvers kregen een tweede kans en mochten een aangepaste versie of nieuw nummer maken. Uiterlijk vandaag mochten omroep BTRC en de schrijvers een nieuwe inzending insturen.

Uit een verklaring van het EBU, dat de organisatie vandaag naar buiten heeft gebracht, blijkt dat ook de tweede inzending niet is goedgekeurd. Daarmee is Belarus officieel gediskwalificeerd. ‘De EBU en de de raad van bestuur van de wedstrijd, onderzochten de nieuwe inzending zorgvuldig om te beoordelen of deze in aanmerking kwam voor deelname,’ laat de organisatie weten. ‘Er werd geconcludeerd dat de nieuwe inzending ook in strijd was met de regels van de wedstrijd (...) Aangezien BTRC niet binnen de verlengde deadline een in aanmerking komende inzending heeft ingediend, zal Belarus helaas niet deelnemen aan het 65e Eurovisie Songfestival in mei.’