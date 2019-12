Ook Waylon en Sanne Wallis de Vries gaan Ali B. roasten

Met de toevoeging van Waylon zit er alsnog een Voice of Holland-collega in het roastpanel. Aanvankelijk had de rapper collega Anouk gevraagd om hem te komen roasten, maar zij zag daar niks in. ,,Ik vind het gewoon niet zo'n leuk programma en in het Nederlands helemaal niet. Het is gewoon heel stom en saai. Buitenlands, top!"



Naast Waylon en Sanne Wallis de Vries zijn ook Willie Wartaal, Johan Goossens en I Am Aisha van de partij om Ali B. het vuur na aan de schenen te leggen. Verder bestaat het Roast Panel uit Rob Geus, Henry van Loon, Prem Radhakishun, Ferry Doedens, Brace en Bugra Gedik. Sanne Wallis de Vries neemt als Roast Master de presentatie op zich.



De Roast of Ali B. wordt op 17 december om 20.30 uur uitgezonden op Comedy Central.