Ook Zuid-Koreaanse acteur omgekomen bij halloweendrama Seoel, slechts dertig agenten op straat

Een Zuid-Koreaanse acteur en K-popzanger is omgekomen bij de dramatisch verlopen halloweenfestiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het management van Lee Jihan bevestigde de dood van de 24-jarige acteur. Tijdens de grote drukte in Seoul die 154 mensen het leven kostte, waren slechts dertig politieagenten ingezet in het district.

De acteur werd in eigen land bekend toen hij in 2017 meedeed aan talentenjacht Produce 101, waarin hij aasde op een plek in een elfkoppige boyband. Hij vloog er in de vijfde ronde uit. Later speelde hij een rol in de serie Today was another Namhyun day.

Door de grote drukte op straat tijdens Halloween zaterdag in Seoel brak paniek uit. Onder de doden waren veelal tieners en jonge twintigers. Volgens de Zuid-Koreaanse nieuwszender YTN verwachtte de stad veel meer mensen bij de halloweenfeesten dan voor corona, maar was er toch niemand ingezet op veiligheidsmanagement.

Verdrukking

Twee dagen voor het drama in de Zuid-Koreaanse hoofdstad hield het district nog een bijeenkomst over eventuele noodhulp. Maar daar ging het vooral over het tegengaan van illegaal parkeren en het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Het was de eerste keer dat Halloween weer volop konden worden gevierd sinds de pandemie uitbrak in 2020 en dat feestgangers geen afstand van elkaar hoefden te houden.

Het district heeft zich volgens YTN tijdens die bijeenkomst niet voorbereid op ongevallen zoals verdrukking, ondanks de verwachte grote drukte. De festiviteiten in Seoul werden niet centraal door de lokale autoriteiten georganiseerd, dus waren er geen veiligheidsplannen die normaal nodig zijn bij een evenement met meer dan 1000 bezoekers. Koreaanse media wijzen wel naar het stadsbestuur als verantwoordelijke voor de veiligheid in de openbare ruimte. De politie heeft nog geen excuses aangeboden voor het eigen optreden, maar onderzoekt hoe het drama heeft kunnen gebeuren.

Oorzaak

Momenteel worden camerabeelden geanalyseerd om de exacte oorzaak van het drama te achterhalen. ,,Dit is een ramp die gecontroleerd of voorkomen had kunnen worden”, aldus Lee Young-ju, professor aan de brandweer- en rampenafdeling van de Seoelse universiteit. ,,Maar niemand gaf erom, en vooral niemand nam verantwoordelijkheid”.

Volgens de Zuid-Koreaanse overheid kon de ramp niet vermeden worden. ,,De stormloop was geen probleem dat voorkomen kon worden door vooraf meer politie of brandweer in te zetten”, zei de minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min gisteren nog.

