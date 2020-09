Oostenrijkse politie arresteert ‘schandaalprins’ Ernst August

2,7 miljoen kijkers zien vals spelende Mol-kandidaten deksel op de neus krijgen

6 september Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is met topcijfers van start gegaan. Bijna 2,7 miljoen kijkers zagen hoe oud-kandidaten een herkansing kregen in het spelprogramma van de Avrotros. En in de eerste aflevering werkte de groep zich al in de nesten door vals te spelen en daarmee 250 euro uit de pot kwijt te raken. Veilig lezen: in dit stuk wordt niet onthuld welke kandidaat moet vertrekken. Wel lees je al enkele uitkomsten van opdrachten.