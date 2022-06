Op deze datum komt het vervolg van 365 Days uit

De streamingdienst laat op Facebook weten dat het vervolg, The Next 365 Days vanaf 19 augustus te zien is. Niet heel kort na de release van het tweede deel dus.

De filmreeks is gebaseerd op de gelijknamige boeken van de Poolse Blanka Lipinska en gaat over de relatie tussen de rijke maffiabaas Massimo en de jonge Poolse Laura. In de film wordt de ambitieuze zakenvrouw ontvoerd door Massimo die door haar is geobsedeerd. Het doel is dat zij verliefd op hem wordt. De erotische verhaallijn is het best te vergelijken met de Fifty Shades of Grey-reeks.