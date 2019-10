Op K3 dansen in Just Dance? Dat kan in 2020

Taylor Swift baalt van seksisme in de muziekindu­strie

8:48 Taylor Swift vindt het erg vervelend dat het eerder in haar carrière vooral ging over haar relaties en niet over haar muziek. Volgens de 29-jarige zangeres kampen vooral veel van haar vrouwelijke collega's met oordelen over hun liefdesleven, zegt ze in de Apple Music-podcast Beats 1.