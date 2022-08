Op Lowlands lijken alleen aardige mensen af te komen

Vanessa Bryant is bang dat haar kinderen foto’s van verongeluk­te Kobe en dochter zien

Vanessa Bryant getuigde gisteren in een rechtbank in Los Angeles dat ze met de angst leeft dat haar kinderen de foto’s van de lichamen van haar in januari 2020 omgekomen echtgenoot, basketbalster Kobe Bryant, en hun 13-jarige dochter Gianna zullen zien, meldt The Guardian.

