Op Sterk Water is een lauw plasje: leuk doen is anders dan leuk zijn

Kylie Jenner krijgt 600 miljoen voor aandelen beautymerk

7:31 Kylie Jenner, oprichter van het cosmeticabedrijf Kylie Cosmetics, kan officieel het woord miljardair aan haar cv toevoegen nu ze in zee gaat met cosmeticabedrijf Coty. Dit bedrijf krijgt voor 600 miljoen(!) dollar een aandeel van 51 procent in Kylies beautymerk, waardoor de 22-jarige in een klap het rijkste lid van de Kardashian-Jenner-familie wordt.