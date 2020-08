Op1-presentatrice Nadia Moussaid gaat trouwen: ‘Corona bracht ons dichter bij elkaar’

Nadia vertelt dat zij en haar vriend in deze periode nog dichter naar elkaar zijn toe gegroeid. ,,We hebben meer tijd met z’n tweeën doorgebracht. En hij heeft mij ten huwelijk gevraagd.” Ze zei meteen volmondig ja. ,,Hè hè, eindelijk, zei ik”, aldus de presentatrice.

Geert deed het aanzoek nadat het tweetal het nummer Summertime uit de musical Porgy and Bess had beluisterd. Het is niet duidelijk wanneer de bruiloft precies is.

De presentatrice en haar vriend hebben een zwaar jaar achter de rug, toen bij hem darmkanker werd geconstateerd. In een interview met deze site vertelde Nadia al openhartig hoe het koppel ineens oog in oog stond met de dood en hoe zij daar samen mee om zijn gegaan. Geert bleek drager van het Lynch-syndroom, een erfelijke aandoening die een verhoogde kans geeft op het ontstaan van darmkanker. Geert had volgens de artsen echter wel degelijk een kans om te genezen. Inmiddels gaat het beter met hem, vertelt Nadia in Zomerspijkers. ,,Hij is ervoor behandeld en het gaat nu heel erg goed.”