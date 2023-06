Op1-ruzie gaat door: Raad van Toezicht van WNL laakt houding van BNNVara

RTL 4 experimen­teert met quiz Tijl Beckand op plek GTST en Ik weet er alles van

Door de langere zomerstop van Goede tijden, slechte tijden krijgt RTL 4 de ruimte om met een quiz van Tijl Beckand te experimenteren op dat tijdslot. De afgelopen jaren verving Ik weet er alles van in de zomer altijd de oersoap, maar vanaf 7 augustus is drie weken lang de spelshow Waar gaat het over? te zien.