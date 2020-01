Op1 troeft Jinek opnieuw af

Na chantage Nikkie Tutorials onthult: Ik ben transgen­der

7:28 Nikkie Tutorials (25) heeft gisteren in haar nieuwste YouTube-video bekendgemaakt dat ze transgender is. De wereldberoemde vlogster, die in 2008 begon met het delen van make-up tutorials, heeft het jaren verborgen gehouden maar vond het nu tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld. Niet alleen omdat ze zich eindelijk vrij genoeg voelde om het haar fans te vertellen, maar ook omdat ze gechanteerd werd.