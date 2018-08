Opblijven! Vannacht tweede auditie Glennis bij America's Got Talent

In totaal zijn er vier judge cuts-afleveringen. De uitzending met Glennis Grace is de laatste. Na deze uitzending is het deelnemersveld van de kwartfinales bekend: in totaal 28 acts mogen daarin andermaal optreden. Vijf acts die een golden buzzer kregen mogen hoe dan ook door naar de liveshows in het Dolby Theatre in Hollywood.



Glennis Grace (40) werd eind juni na haar verpletterende vertolking van de Whitney Houston-klassieker Run To You getrakteerd op vier ja's van de juryleden Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell. Daarmee kreeg ze groen licht om nog eens te knallen tijdens de judge cuts. Welk nummer ze vannacht zingt, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de zangeres de uitzending vanuit Cuba zal volgen. Daar is ze momenteel op vakantie met haar nieuwe vriend, de 23-jarige Nederlandse gitarist Lévy Simon. Eind juni bekeek ze haar succesvolle auditie in pyjama en liet ze diep in de nacht via Twitter weten dat met America's Got Talent 'een droom uitkomt'. ,,Wat een waanzinnige ervaring! Mijn hart stroomt over'', jubelde ze na een stortvloed aan positieve reacties op sociale media.



Vandaag waren Grace en haar manager niet voor commentaar bereikbaar. Hoe dan ook mag tot na de uitzending niets over het verdere verloop naar buiten worden gebracht, wegens een streng geheimhoudingscontract tussen de deelnemers en producent NBC.