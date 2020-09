Opbrengst Serious Request deels naar trainingen op scholen

Cultuur­fonds geeft 1 miljoen aan 22 muziekpo­dia

14:31 Het Kickstart Cultuurfonds doneert ruim 1 miljoen euro aan 22 muziekpodia. Onder meer Paradiso in Amsterdam, De Meester in Almere, het Bimhuis in Amsterdam en De Pul in Uden ontvangen een deel van het bedrag.