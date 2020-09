Openhartige Catherine Keyl: Ik deed een zelfmoordpoging

Catherine Keyl was vanavond de eerste gast in een nieuw seizoen van De Geknipte Gast . Ze nam weliswaar plaats in kappersstoel bij Özcan Akyol, maar door het coronavirus liet de presentator de kappersschaar ongeroerd. Wel volgde er wel een gesprek tussen de twee over onzekerheden. Allebei hebben ze een strenge opvoeding gehad, maar Catherine heeft het op school ook flink moeilijk gehad. Ze was altijd de beste van de klas, maar dat werd niet op prijs gesteld. Ook haar kleding viel niet in de smaak bij de medeleerlingen. Pesterijen vielen haar ten deel. ,,Met zijn vieren sloegen ze mij dan in elkaar. Dat tast voor eeuwig je zelfvertrouwen aan.” Op dat moment kon ze daar mee bij niemand terecht. ,,Het was ontzettend eenzaam, heel lang.”

Butaangas

Özcan legt haar voor of ze begonnen ‘te twijfelen aan haar zijn’. Daarop knikt Catherine instemmend. ,,Ik was 21 geloof ik, toen ik studeerde. Ik dacht: ‘dit is niks, ik ga er mee kappen.” De presentator reageert vertwijfelend: ,,Kappen met het leven, bedoel je?” Er komt een bevestiging: ,,Ja. En dat was heel dom geweest als je ziet wat er daarna nog allemaal gebeurd is. Dat zou wel heel jammer geweest zijn, als dat toen door gegaan zou zijn.”



Op de vraag of ze ook concreet iets heeft geprobeerd, antwoordt Catherine: ,,Ik was al niet zo goed in scheikunde. Ik dacht ik ga lekker voor een gasoventje liggen. Maar dat was butaangas en daar schijn je niet dood aan te gaan. Maar dat wist ik dus niet.”



Uiteindelijk volgde een jarenlange succesvolle tv-carrière en is ze de komende tijd weer te zien bij SBS 6. ,,Als ik een televisiestudio sta, denk ik: ‘dit is mijn ding. Wellicht komt dat doordat ik toch gezien wil worden", analyseert de tv-diva zichzelf.