Openhartige Huub Stapel: ‘Yvon Jaspers dom wicht en Wiebes een flapdrol’

Huub Stapel (64) heeft zijn dag niet, zo maakt hij in krachttermen duidelijk.



Hij begon ’s ochtends met een tandartsbezoek in Amsterdam omdat eerder die week tijdens repetities zomaar een brug uit zijn mond flikkerde. Na die ingreep stond hij tijdens dat klere-eind op de A1 naar Twente eerst in de file om vervolgens verkeerd te rijden. Zat hij ineens in Duitsland in plaats van op vliegveld Twenthe, thuisbasis van theaterspektakel Hanna van Hendrik. Klote dus, zeker als je al te laat bent.