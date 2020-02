Operalegende Plácido Domingo biedt excuses aan voor seksueel wangedrag

De zanger wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan en zouden zijn begonnen in de jaren 80. ,,Ik heb de afgelopen maanden de tijd genomen om te reflecteren over de beschuldigingen van verschillende collega's. Ik respecteer dat deze vrouwen zich eindelijk comfortabel voelden om hun mond open te trekken en ik wil dat ze weten dat ik oprecht spijt heb van de pijn die ik bij hen hebt veroorzaakt."



Domingo zegt dat hij ‘de volledige verantwoordelijkheid’ voor zijn daden neemt. ,,En ik heb geleerd van deze ervaring. Ik begrijp nu dat sommige vrouwen zich wellicht niet durfden te uiten omdat ze bang waren dat het invloed zou hebben op hun carrière. Hoewel dat nooit mijn intentie was, zou niemand zich nooit zo moeten voelen."



De verklaring van de zanger verscheen kort na het nieuws dat de American Guild of Musical Artists, die operazangers vertegenwoordigt, van plan zou zijn de uitkomst van een onderzoek naar Domingo te publiceren. Volgens ingewijden spraken meer dan twintig mensen over hun eigen ervaringen met Domingo en seksueel grensoverschrijdend gedrag.