Operalegende Placido Domingo opgenomen in ziekenhuis met coronavirus

update Lubach begint actie tegen ‘aan corona verdienend’ Rumag: ‘Triestste merk van de eeuw’

10:34 Arjen Lubach is voor het oog van 1,7 miljoen kijkers gisteravond in Zondag Met Lubach fel tekeergegaan tegen Rumag. Het Nederlandse bedrijf, dat online veel bereik heeft met grappig bedoelde teksten met puntjes tussen de woorden, probeert volgens Lubach een slaatje te slaan uit de coronacrisis en geld te verdienen met T-shirts die worden verkocht voor een goed doel. Rumag is teleurgesteld in de makers van het programma.