Operatie geslaagd voor chauffeur Johan Derksen

Aleksandra Plug is behalve zangeres in de muziektour ook de vaste chauffeur van Derksen sinds zijn overstap van RTL naar Talpa vorige zomer. De analyticus reist twee, soms drie keer in de week van zijn woonplaats Grolloo naar Hilversum om aan te schuiven in het praatprogramma Veronica Inside en de wedstrijden van de Champions League. Toen Aleksandra Plug dit voorjaar ernstig ziek werd, wilde hij geen vervanger, maar ging zelf weer rijden. ,,Veel mensen hebben aangeboden mij te rijden. Voor niets, maar AJ Plug is mijn chauffeur”, aldus Derksen. Zijn vrouw Isaebelle bracht Aleksandra Plug regelmatig naar het ziekenhuis voor chemotherapie en bestraling.

AJ Plug was het gezicht van Johan Derksen keeps the Blues Alive, de vorige theatertour en zou ook met de huidige tour Sound of the Blues & Americana meedoen. Dat laatste behoort tot de mogelijkheden. Derksen kijkt uit naar haar terugkeer in de band én in zijn auto. ,,Maar ze zal eerst moeten herstellen. Ze krijgt nu nog sondevoeding en dan toegaan naar vloeibaar voedsel en stukjes eten.”