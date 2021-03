Opgeheven serie NTR Kort! wint Rutger Hauer Award

Stormloop op Dia­na-musical: al 15.000 kaarten verkocht

11:17 Het publiek lijkt veel zin te hebben in de nieuwe musical Diana & Zonen, over het leven van prinses Diana. Een week na de aankondiging van de voorstelling, die in het najaar in de Nederlandse theaters te zien zal zijn, zijn er al meer dan 15.000 kaarten verkocht.