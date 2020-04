Opgeluchte Bibian Mentel kan weer autorijden

Dinand Woesthoff komt na zes jaar met nieuwe muziek: ‘Nu is het moment’

8:18 Dinand Woesthoff (47) heeft de eerste single van zijn langverwachte eerste soloalbum uitgebracht. De voormalig frontman van Kane hintte gisteren al dat er nieuw werk aankwam en deelde vandaag het nummer Whatever Comes For Me, dat werd opgenomen op het Spaanse eiland Ibiza.