Opgeluchte Gordon kan beginnen aan comeback: 'Ik had nog even door kunnen snuiven’

UPDATE Liefde was 10 jaar over, maar Lange Frans en Baas B zijn weer een duo: ‘We hebben elkaar weer gevonden‘

20:42 Na jaren van zakelijke onenigheid en knallende ruzies hebben Frans Frederiks (Lange Frans) en Bart Zeilstra (Baas B) de strijdbijl begraven. De twee jeugdvrienden en voormalige rappartners gaan weer nummers schrijven. Op zondag 13 oktober staan ze zelfs met liveband in Q-Factory in Amsterdam. ,,Waar we eerst een sterk team waren, dreef onbegrip ons uit elkaar. Elkaar weer kunnen vinden, is het mooiste wat er is”, laten ze weten.