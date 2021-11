Opgezette hond Bommel van de Meilandjes maakt preparateur kampioen

Dat laat het bedrijf Bouten en Zoon uit Venlo vandaag weten. De kampioenschappen waren al in september, maar vanwege de lopende serie van Chateau Meiland - waarin vanavond te zien is dat Bommel weer ‘thuiskomt’ bij de familie - heeft het preparateursbedrijf de winst nog even geheim gehouden.



Bommel werd door de jury uit 198 inzendingen als beste beoordeeld in de zogeheten ‘master divisie’ tijdens de Europese Kampioenschappen Taxidermie in Boedapest. Kevenaar won ook de Breakthrough Award for Judges Choice Best of Show, een speciale juryprijs. ,,Het was een gok om met Bommel mee te doen in de master divisie, want daarin is de concurrentie van topniveau”, vertelt Loes Verstraete van Bouten en Zoon. ,,Maar met Wesley hebben we een eigenwijze man rondlopen. Hij heeft niet aan zichzelf getwijfeld, maar we waren wel nerveus.”