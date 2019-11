Ophef na ontslag juryleden America's Got Talent

Sinter­klaas’ paard Ozosnel is niet wit, maar zwart

27 november Sinterklaas heeft vanavond in het Sinterklaasjournaal een opvallende ontdekking gedaan. Zijn paard Ozosnel is geen witte schimmel, maar zwart. De Sint trof paardenpiet in de stal naast het dier aan, met een roller vol witte verf in zijn hand.