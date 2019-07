Opnames Fast & Furious 9 stilgelegd na ongeluk stuntman

,,Er is een incident geweest met één van onze stuntmensen op de set van FAST 9 vandaag’’, verklaarde een woordvoerder van Universal Studios aan Deadline . ,,We hebben de opnames van de rest van de dag gestaakt om met deze situatie om te gaan.’’

Het is niet precies duidelijk hoelang het oponthoud gaat duren, maar de verwachting is dat de opnames later deze week weer worden hervat. Het negende deel in de langlopende actierace over autodieven moet mei 2020 in première gaan.