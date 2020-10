Opnames GTST uit voorzorg stilgelegd na coronabesmetting

BN’ers reageren verslagen op overlijden Jan des Bouvrie: ‘Misselijk van verdriet’

5 oktober Collega’s en BN’ers reageren bedroefd op het overlijden van interieurontwerper Jan des Bouvrie. Hij stierf gisteren op 78-jarige leeftijd in de armen van zijn vrouw en in het bijzijn van hun kinderen. Des Bouvrie was al geruime tijd ziek. ‘Altijd charmant, geïnteresseerd, een echte vakman en ondernemer’, reageert een ontzette Nicolette van Dam.