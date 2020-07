Opnames nieuw seizoen Killing Eve voor onbepaalde tijd uitgesteld

Eigenlijk zouden de camera's vanaf augustus weer gaan draaien, maar dat blijkt niet haalbaar. Omdat Killing Eve wordt opgenomen in verschillende Europese landen, is het extra moeilijk om te bepalen wanneer het wel mogelijk is de opnames te starten.



,,Omdat door Covid-19 de situatie in de wereld onduidelijk is, zijn er op dit moment nog geen draaidagen voor Killing Eve vastgelegd en worden verschillende scenario's uitgedacht", aldus een woordvoerder.



De eerste drie reeksen werden allemaal in augustus opgenomen en verschenen steeds in april in het volgende jaar. Het derde seizoen was afgelopen april op de buis.