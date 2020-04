Opnames reüniespecial Friends op de lange baan vanwege corona

Het geduld van de Friends-fans wordt danig op de proef gesteld. De special, met Friends-sterren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer, was al een keer uitgesteld in verband met de uitbraak van het coronavirus. De opnames zouden volgende week starten, maar die planning loopt nu dus opnieuw vertraging op.

Wel denkt de streamingsdienst dat de special, een eenmalige aflevering zonder script , op tijd klaar kan zijn voor de officiële lancering van HBO Max in mei. Bij de dienst zijn tevens alle tien de seizoenen van de hitserie te zien. De 236 afleveringen van de populaire serie, uitgezonden van 1994 tot en met 2004, verschijnen volgens HBO Max sowieso online bij de livegang, ook als de special dan nog niet klaar is.

Of de special van Friends straks ook in Nederland te zien is, is nog maar de vraag. HBO Max wordt vooralsnog alleen in Amerika uitgerold.