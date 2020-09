‘Opnames The Batman stilgelegd vanwege coronabesmetting’

,,We hebben een memo gekregen waarin staat dat iemand van de crew een positieve Covid-19-test heeft gehad. Iedereen had het erover op de set”, vertelt een crewlid . ,,We weten niet wie er positief is getest, maar het heeft wel chaos veroorzaakt in de planning.”

De film met Robert Pattinson in de hoofdrol, waar zo’n 100 miljoen in is gestoken, wordt opgenomen in de Warner Bros-studio in Hertfordshire in Engeland. De opnames werden maandag pas weer hervat na een pauze vanwege de coronacrisis.