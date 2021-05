Opnieuw indringers op landgoed waar prins Andrew woont

'Ik doe niet meer mee'-ar­tiest (36) met corona in ziekenhuis: 'Zuurstof was op het randje’

1 mei Een 36-jarige artiest uit Den Haag die vorig jaar vol overgave meedeed aan de coronakritische beweging #ikdoenietmeermee, is deze week met coronaverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om Rachel Velberg, de vaste mc van dj Paul Elstak. Haar boekingskantoor bevestigt telefonisch dat ze besmet is geraakt met het virus, maar wenst verder geen commentaar te geven. ,,Dat is aan haar.”