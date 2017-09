Opnieuw over en uit tussen Joëlle Witschge en Waylon

,,Het klopt inderdaad dat Willem en ik al een tijdje uit elkaar zijn", verklaarde Joëlle over haar relatie met Waylon, die werd geboren als Willem Bijkerk. ,,Soms wil je graag dat het werkt, maar werkt het toch niet samen. We zijn op een goede manier uit elkaar gegaan en wensen elkaar het allerbeste!"

Joëlle kwam in 2014 plotseling in de schijnwerpers te staan als vriendin van Waylon. In mei 2015 maakten de twee bekend dat hun relatie na ruim een jaar was gestrand, omdat ze 'andere ideeën over het leven hadden', zo vertelde Joëlle destijds in Grazia.