Oproep artiesten: ‘Draai nu muziek van eigen bodem’

,,Het kost niets, alleen zendtijd, zoveel Nederlandse artiesten zouden ermee geholpen zijn”, zegt Pablo van de Poel. De zanger-gitarist en tekstschrijver van de band DeWolff is initiatiefnemer. Hij plaatste op Facebook een oproep die werd opgepakt door Buma Cultuur.



,,We hebben zijn initiatief opgetuigd. Zenders betalen Buma en Sena voor het gebruik van muziek. Daarbij maakt het qua afdracht niet uit of het een buitenlands dan wel een Nederlands nummer is. Waarom niet even wat minder muziek uit Engeland en Amerika en meer kijken naar onze eigen musici?”, stelt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, dat de belangen behartigt van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Sena doet dat voor de uitvoerende artiesten.