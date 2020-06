Oproep Beyoncé bij BET Awards: Stem alsof je leven ervan afhangt

Tijdens de ceremonie was een clip te zien van rapper DaBaby, waarin hij zijn nummer Rockstar opvoert terwijl een politie-agent een knie in zijn nek duwt. De video verwijst naar de arrestatie van George Floyd, die die aanhouding eind mei met de dood moest bekopen. Dat politieoptreden zette de Black Lives Matter-protesten van de afgelopen maand in gang.

Beyoncé

Beyoncé werd geëerd met de BET Humanitarian Award voor haar liefdadigheidswerk. De zangeres droeg de award op aan The Black Lives Matter-beweging. In een vooraf opgenomen dankwoord moedigde ze actievoerders aan door te gaan met hun acties en vooral te gaan stemmen bij de verkiezingen in november, om een einde te maken aan ‘een racistisch en ongelijk systeem’ in Amerika. ,,Kom in actie. We moeten stemmen alsof ons leven ervan afhangt, want dat doet het ook”, aldus Beyoncé.