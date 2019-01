‘Oproep IS voor aanslag op Tiësto en Mariah Carey is intimidatie’

Carey treedt tijdens het concert in Jeddah op met een aantal andere artiesten, onder wie de Nederlandse dj Tiësto. Volgens Arabische media zou IS het concert, tijdens een groot internationaal golftoernooi, zien als on-islamitisch. Op aan IS-gelieerde websites zouden onder meer foto’s circuleren van een concertposter met daarop de vlag van Islamitische Staat geplakt.

Terrorisme-expert Teun van Dongen ziet de oproep vooral als intimidatietactiek van IS. ,,Zoals ik het nu lees, zijn de berichten heel recent verspreid. Dat is erg kort dag als je een aanslag wil voorbereiden. Een terrorist moet een doelwit verkennen, een explosief in elkaar zetten’’, legt Van Dongen uit. ,,Algemene oproepen tot aanslagen worden voortdurend gedaan. Zo kort van tevoren dit specifieke concert noemen lijkt mij meer intimidatietactiek dan een serieuze opdracht.’’

Prestige

Uitsluiten dat er een (poging tot) aanslag wordt gepleegd, doet de terreurdeskundige niet. ,,Saoedi-Arabië kent ook mensen die IS steunen en er zijn ook wel zelfmoordaanslagen gepleegd.’’ Maar: het concert wordt georganiseerd door het Saoedische regime. ,,Het is een prestigeproject en de kroonprins zal kosten noch moeite besparen om het evenement te beveiligen. Het moét een succes worden. Door zware veiligheidsmaatregelen is het concert geen makkelijk doelwit.’’

Ervaring leert dat terroristen slagingskans prefereren boven prestige, stelt Van Dongen. ,,Minder prestige betekent minder beveiliging en dus een grotere kans dat ze niet worden opgepakt voor ze hun actie hebben kunnen uitvoeren.’’

Het concert ligt al sinds de aankondiging onder vuur. Diverse mensenrechten- en vrouwenorganisaties hebben Carey en Tiësto opgeroepen af te zien van het optreden omdat zij zich, volgens deze critici, lenen voor propaganda van de Saudische overheid. Terwijl kroonprins Mohammed bin Salman probeert toenadering te zoeken tot het Westen, zitten in zijn land honderden activisten en critici achter tralies waar zij volgens Amnesty International structureel worden mishandeld.

Moord

Volgens diverse inlichtingendiensten zit Bin Salman ook achter de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, wiens lichaam begin oktober in het Saudische consulaat in Istanboel aan stukken werd gesneden.

De wereldberoemde dj uit Breda heeft zich de afgelopen dagen in stilzwijgen gehuld over alle kritiek. Tiësto heeft wel berichten op Twitter geplaatst, maar niet over zijn omstreden optreden. Zijn manager was de afgelopen dagen niet voor commentaar bereikbaar.