Oproep Nederland en andere landen: toenemende druk om Rusland te weren van songfestival

AVROTROS: beslissing Russische songfesti­val­deel­na­me is aan EBU

AVROTROS wil zich op dit moment niet mengen in de discussie of Rusland wel of niet mee zou mogen doen aan het komende Eurovisie Songfestival na de inval in Oekraïne. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat de beslissing aan de European Broadcasting Union (EBU) is en dat die lijn gevolgd wordt.

24 februari