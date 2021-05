Opsporing verzocht: Portugese songfestivalact op zoek naar oude prostituee uit Amsterdam

VIDEOZe hebben geen idee hoe ze heet, maar een onbekende vrouw uit Amsterdam is de inspiratiebron voor het lied waarmee de Portugese band The Black Mamba optreedt op het Eurovisie Songfestival. ,,We hopen dat ze dit ziet en dat we haar nog een keer kunnen ontmoeten’’, zegt zanger Pedro Tatanka.

Het is drie jaar geleden, ergens in 2018. De locatie van de ontmoeting herinneren de bandleden van The Black Mamba zich nog wel: hotel The Bulldog op de Amsterdamse wallen. Een oudere vrouw sprak de bandleden aan en vertelde haar levensverhaal, dat de Portugezen zo aangreep dat ze er het lied Love is on my side over schreven. ,,Ze zei dat ze ooit een jonge vrouw met dromen was, maar dat het leven anders liep dan ze had gedacht’’, vertelt zanger Pedro Tatanka na de eerste repetitie in Ahoy. ,,Ze was verslaafd geraakt en in de prostitutie beland.’’

Er ging ondanks haar miserabele omstandigheden iets krachtigs uit van deze vrouw. ,,Ze vertelde dat ze ondanks alles altijd het gevoel had gehad dat er liefde bij haar was. Ze kwam uit een oostblokland, helaas weet ik niet welk land precies. Ze was al op leeftijd. Haar verhaal is meegegaan naar Portugal en het keert nu via het songfestival terug in Nederland.’’

In de grafische onderdelen van de act tonen de Portugezen gebouwen in Amsterdamse stijl en als de zanger over de catwalk naar voren loopt om het nummer met zijn gitaar te beëindigen, loopt virtueel een vrouw met hem mee. ,,Dat is diezelfde vrouw, in haar jongere jaren. We zouden haar graag persoonlijk willen vertellen wat haar verhaal met ons heeft gedaan.’’

Het nummer Love is on my side is ingedeeld in de tweede halve finale op 20 mei.

Bekijk en beluister hieronder Love is on my side

Volledig scherm Zanger Pedro Tatanka van The Black Mamba, de Portugese act, tijdens de repetities in Ahoy. © YouTube/Eurovision