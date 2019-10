Optreden Henk Poort in Beste Zangers al miljoen keer bekeken

Justin en Hailey Bieber voor tweede keer getrouwd

11:39 Voor de tweede keer luiden er huwelijksklokken voor Justin en Hailey Bieber. Het paar gaf elkaar vorig jaar in het diepste geheim het ja-woord in een rechtbank in New York en beloofde elkaar gisteren nogmaals eeuwige trouw in bijzijn van vrienden en familie tijdens een intieme ceremonie in Bluffton, South Carolina.