‘Opvolger van live action-film Aladdin in de maak’

Natalie Portman reageert op kritiek Os­cars-out­fit

2:19 Natalie Portman heeft gereageerd op de kritiek die ze kreeg op cape die ze zondag droeg op de rode loper van de Oscar-uitreiking. De actrice uit Star Wars, Léon en Black Swan had een cape van Dior met daarin de achternamen van vrouwelijke regisseurs die dit jaar niet voor de Oscars waren genomineerd, onder wie Greta Gerwig (Little Women), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood) en Lorene Scafaria (Hustlers).