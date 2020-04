Opzij niet op papier maar digitaal in de bus

,,Voor zo ver we adverteerders hebben, zitten ze allemaal in de culturele sector. Zij hebben allemaal geannuleerd. Dat is ook te begrijpen, want het is voor iedereen overmacht. Maar we zijn een kleine uitgeverij, hebben niet van die heel diepe zakken en moeten dus slim zijn. Toen hebben we gezegd: oké, we gaan geen nummer overslaan, maar kiezen voor een digitale uitgave. Voor de abonnees en via onze website te koop. Daarbij zit een boek en voor twee weken gratis films bij van Cinemember, zo’n 700 arthousefilms. Het is niet alleen corona wat we bieden, maar wel ook wat de digitale mogelijkheden betreft over musea. Dus wat je uit je stoel kunt zien. Het nummer is dan ook interactief”, aldus Verhoeven die zegt ‘er vanuit te gaan dat het volgende de nummer gewoon weer als papieren blad verschijnt’.