Oranjes kunnen in Lech genieten van verse sneeuw

Volgende week dinsdag is ook het traditionele fotomoment, waarvan de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dit jaar RTL Boulevard voor 'straf' heeft uitgesloten. Het televisieprogramma heeft in januari in een uitzending een foto laten zien die door het paleis als privé is bestempeld, en waarvoor Boulevard nu moet boeten.



Het ging om een opname gemaakt na de kerstmusical in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waaraan prinses Amalia meedeed en waarbij een deel van haar familie aanwezig was. ,,Het tonen van de beeldopname is ons inziens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de koning en zijn gezin", aldus de RVD.



In 2015 werd dagblad De Telegraaf op het laatste moment niet toegelaten omdat de krant twee dagen voor de fotosessie een foto had geplaats van een in Lech skiënde prinses Beatrix. Deelname aan het fotomoment is op voorwaarde dat de koninklijke familie daarbuiten met rust wordt gelaten en aan die voorwaarde was niet voldaan.