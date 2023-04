Organisatie songfestival: Aanpassingen Mia en Dion vallen binnen onze regels

Het was vrijdagavond een veel gestelde vraag op social media: een liedje aanpassen vlak voor het Eurovisie Songfestival, mag dat zomaar? Niet alles is toegestaan, maar de wijzigingen die Mia Nicolai en Dion Cooper hebben aangebracht in de Nederlandse inzending zijn akkoord, legt de Nederlandse wedstrijdleider uit.

Mia Nicolai en Dion Cooper klonken vrijdagavond in de talkshow Khalid & Sophie opeens anders. Ze gebruikten meer kopstem, zongen ingetogener dan eerder en hadden achtergrondzangers achter zich. Maar er was nog iets veranderd aan Burning Daylight: de toonsoort van het liedje was met anderhalve toon verhoogd. Ze vertelden ook dat ze drie achtergrondzangers meenemen naar Liverpool, waar ze op dinsdag 9 mei aan de beurt zijn in de eerste halve finale van het songfestival.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper vrijdagavond na hun optreden bij Khalid & Sophie © BNNVARA

Mag dat zomaar? De Europese overkoepelende omroep, de EBU, bekijkt in hoeverre het lied toelaatbaar is veranderd. Volgens Twan van de Nieuwenhuijzen, de Nederlandse wedstrijdleider in Liverpool, zijn Mia Nicolai en Dion Cooper binnen de regels gebleven. ,,Het verfijnen en/of aanpassen van één of meer elementen van de totale act gaat altijd in overleg met de nationale omroep (AvroTros, red.), de host broadcaster, in dit geval de BBC, en de EBU. De wijzigingen van Nederland zijn gewogen en vallen binnen de officiële regels.”

Dat er nu ook achtergrondzangers zijn toegevoegd, komt vaker voor. ,,Dat hebben we in Rotterdam, Turijn en ook nu in Liverpool bij meerdere delegaties toegestaan", zegt Van de Nieuwenhuijzen.

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast:

Volledig scherm Twan van de Nieuwenhuijzen, hier in de voorbereiding op het songfestival in Rotterdam in 2021 © EBU

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze songfestivalvideo’s: