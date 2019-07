'Originele' stem van Ariel steunt Halle Bailey

,,Ik denk dat het belangrijkste is dat we het verhaal vertellen", zei Benson op een conferentie in Florida naar aanleiding van de kritiek die ontstond nadat bekend was geworden dat de rol naar Bailey is gegaan. ,,Het maakt niet uit hoe we eruit zien aan de buitenkant. Ongeacht ons ras, de kleur van onze huid, ons dialect, of ik lang of dun ben, wat de kleur van mijn haar is. We moeten het verhaal vertellen." Volgens Benson gaat het er vooral om het karakter van Ariel tot leven te brengen.



Disney kreeg kritiek op zijn beslissing, met name omdat mensen vonden dat de makers van de liveaction remake zo dicht mogelijk bij het origineel hadden moeten blijven. De zeemeermin had rood haar, een blanke huid en blauwe ogen moeten hebben, vinden zij. Daarop reageerde Disney met een statement. ,,Deense zeemeerminnen kunnen zwart zijn, omdat Deense mensen zwart kunnen zijn", stond onder meer in de open brief.



De Kleine Zeemeermin wordt een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden zodat zij de charmante prins Eric kan trouwen. De film moet in 2020 uitkomen.