Orkest Rotterdam breekt met dirigent Gergiev, festival van de baan

Het Gergiev Festival in september zal ook niet doorgaan. Rotterdam Philharmonic Festivals is de organisator van dit festival. ,,Gisteravond is er contact met Gergiev geweest en in dit gesprek is de kloof onoverbrugbaar gebleken”, aldus een wooordvoerster. De organisaties lieten vrijdag al weten ‘met ontzetting’ kennis te hebben genomen van de Russische inval in Oekraïne en een duidelijk signaal hiertegen van Gergiev (68) te verwachten. Nam hij niet op korte termijn afstand, dan kwam hij in Rotterdam niet meer op de bok, zo klonk het. Ook orkesten, producenten en zalen in andere landen worstelden inmiddels al met de dirigent, die banden zou onderhouden met Poetin, of zegden al samenwerkingen op.

Directeur George Wiegel van Het Rotterdams Phil zei dat er altijd “in muzikaal opzicht tot grote tevredenheid” met Gergiev is gewerkt, maar de inval in Oekraïne is de twee organisaties “te heftig” is om twijfel te laten bestaan over het standpunt erover van Gergiev.

De Rotterdamse relaties met Gergiev zijn lang. Het Gergiev Festival werd eind vorige eeuw in het leven geroepen door de in regio Ossetië geboren Gergiev zelf, toen hij chef-dirigent was van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In november 1988 leidde Gergiev voor het eerst vier concerten bij het Rotterdams Phil in de Doelen, waarop hij al snel vaste gastdirigent werd en in 1995 chef. Dat bleef hij tot 2008. In de tussentijd bracht hij het orkest tot grote bloei en kreeg hij enkele onderscheidingen. Hij werd benoemd tot eredirigent.

Het Münchner Philharmoniker orkest heeft de Russische chef-dirigent Valeri Gergiev ook dinsdag ontslagen vanwege zijn vriendschap met Poetin en omdat hij weigerde afstand te nemen van de Russische inval in Oekraïne. De Rus had een ultimatum gekregen om zich voor maandagavond uit te spreken tegen de Russische agressie in Oekraïne, maar liet niks horen.

Gergiev kwam in 2014 ook al in opspraak, toen hij samen met andere kunstenaars een petitie ondertekende voor de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland. Toch werd hij in 2015 aangesteld in München als chef-dirigent.

