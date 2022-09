Orphan: First Kill begint niet sterk, maar rolt uit in een heuse guilty pleasure

Anno 2022 gaat Orphan: First Kill juist terug in de tijd, vóór de gebeurtenissen in dat arme gezin. Wie is dit meisje en waarom is ze zo duister geworden? Deze prequel pakt het qua toon heel anders aan, maar dat heb je niet direct door. Daarom is de eerste helft van de film niet sterk. Het is nergens eng of vol goede suspense, en geloofwaardigheid is ver te zoeken. Maar dan komt de campy aap uit de mouw en ontaardt het verhaal in een van de pot gerukt scenario dat zich uitrolt als een heuse guilty pleasure. Absoluut geen zwaargewicht dus, maar best popcornwaardig.