Oscarcomité komt met nieuwe prijs voor blockbusters

Talpa trekt geen conclusies uit slechte kijkcij­fers House of Talent

17:16 De kijkcijfers van het nieuwe SBS 6-programma House of Talent, inmiddels twee afleveringen op weg, zijn met een gemiddelde van 176.000 kijkers niet overweldigend. Maar conclusies willen ze bij producent Talpa nog lang niet trekken. ,,Een belangrijk onderdeel van het format is dat de fanbase moet groeien. En het marktaandeel is wél gestegen."